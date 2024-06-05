Jelang laga Indonesia vs Irak, Ketum PSSI Erick Thohir cek lapangan Stadion GBK, Rabu (5/6). Ia mengapresiasi komitmen manajemen Stadion GBK yang membuat kondisi stadion tetap terjaga.

Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Irak dalam lanjutan putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan itu akan digelar di Stadion GBK, Jakarta pada Kamis (6/6).

