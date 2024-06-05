...

Upacara Pemakaman Perjuang Hamas yang Tewas Ditembak Pasukan Israel

Betty Usman, Jurnalis · Rabu 05 Juni 2024 22:21 WIB
Upacara pemakaman diadakan di kamp pengungsi Balata, di Tepi Barat, Selasa (4/5) untuk korban yang tewas dalam serangan Israel di kota Nablus sehari sebelumnya. Menurut otoritas Palestina, pasukan Israel menembak mati 2 pria di Tepi Barat.
 
Baku tembak terjadi antara pasukan Israel dan Hamas di dekat kamp pengungsi Balata. Otoritas Umum Palestina untuk Urusan Sipil mengatakan mereka yang terbunuh berusia 20-an.
 
Brigade Syuhada Al-Aqsa mengidentifikasi korban sebagai salah seorang pejuangnya. Pasukan Israel melancarkan serangan ke kota Jenin di Tepi Barat, benteng perjuangan Hamas. Setidaknya 500 warga Palestina di Tepi Barat tewas ditembak pasukan Israel.

