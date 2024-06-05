Banjir rob akibat air pasang laut melanda kawasan Muara Angke, Jakarta Utara, Selasa (4/6) malam. Akibatnya, ribuan rumah di 11 RT di kawasan Muara Angke terendam banjir setinggi 50-80 sentimeter.

Sejumlah warga yang mengendarai motor mogok dan harus didorong di tengah air rob yang berwarna hitam.Warga berharap Pemprov DKI bisa memberikan solusi agar permukiman warga tidak lagi tergenang banjir.

Reporter: Sofyan Firdaus

Produser: Akira AW

(fru)

