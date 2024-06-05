...

11 RT di Kawasan Muara Angke Jakarta Utara Kembali Terendam Banjir Rob

Sofyan Firdaus, Jurnalis · Rabu 05 Juni 2024 08:00 WIB
Banjir rob akibat air pasang laut melanda kawasan Muara Angke, Jakarta Utara, Selasa (4/6) malam. Akibatnya, ribuan rumah di 11 RT di kawasan Muara Angke terendam banjir setinggi 50-80 sentimeter. 
 
Sejumlah warga yang mengendarai motor mogok dan harus didorong di tengah air rob yang berwarna hitam.Warga berharap Pemprov DKI bisa memberikan solusi agar permukiman warga tidak lagi tergenang banjir.
 
Reporter: Sofyan Firdaus 
Produser: Akira AW

(fru)

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

