Pemprov Jawa Barat memberikan uang bonus kepada Pemain Persib usai meraih juara Liga 1. Bonus diberikan dari sejumlah perusahaan BUMD Jabar sebesar Rp500 juta di Gedung Sate, Selasa (4/6).

Selain uang ratusan juta, Pemprov Jabar juga menawarkan pelatihan wiraswasta kepada pemain Persib. Sebelumnya, Persib Bandung berhasil menjuarai Liga 1 dengan mengalahkan Madura United dengan agregat 6-1.

Kontributor: Ervan David

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News