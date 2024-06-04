Perburuan badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon ternyata marak terjadi. Diperkirakan ada 26 ekor badak Jawa yang merupakan salah satu hewan dilindungi di Indonesia mati diburu.

Para pemburu mengincar cula badak yang bisa dijual hingga Rp300 juta untuk dijadikan bahan kosmetik dan obat. Polisi sudah menangkap 6 pelaku dan 2 penadah yang merupakan warga yang tinggal di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon.

Kontributor: Mahesa Apriandi

(rns)

