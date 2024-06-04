...

Suasana Kantor Otorita IKN Pasca Mundurnya Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe

Farhan Shatry, Jurnalis · Selasa 04 Juni 2024 21:32 WIB
Pasca mundurnya Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe suasana Kantor Otorita IKN di Wisma Mandiri II, jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Selatan sepi, Selasa (4/6).
 
Para pegawai OIKN banyak yang mengikuti rangkaian kegiatan groundbreaking yang berlangsung pada 4 - 5 Juni di IKN.
 
Kantor OIKN di Menara Mandiri diketahui berada di Lantai 5 dan 17, Menara Mandiri 2. Kondisi kantor hanya ada petugas keamanan dengan dua orang baik di lantai 5 maupun 17. 
 
Kontributor: Farhan Shatry

(rns)

