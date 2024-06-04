Pasca mundurnya Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe suasana Kantor Otorita IKN di Wisma Mandiri II, jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Selatan sepi, Selasa (4/6).

Para pegawai OIKN banyak yang mengikuti rangkaian kegiatan groundbreaking yang berlangsung pada 4 - 5 Juni di IKN.

Kantor OIKN di Menara Mandiri diketahui berada di Lantai 5 dan 17, Menara Mandiri 2. Kondisi kantor hanya ada petugas keamanan dengan dua orang baik di lantai 5 maupun 17.

Kontributor: Farhan Shatry

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News