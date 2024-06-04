Partai Solidaritas Indonesia (PSI) resmi mengusung bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elistianto Dardak maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2024.

Dukungan diberikan setelah Khofifah dan Emil menyambangi Kantor DPP PSI untuk menerima surat rekomendasi yang diserahkan langsung oleh Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep.

Kaesang berharap, Khofifah dan Emil menang di Pilgub Jatim dan dapat terus bersinergi dengan pemerintahan pusat.

Reporter: Achmad al Fiqri

