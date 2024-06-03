Beginilah suasana terkini saat jemaah haji Indonesia melakukan umrah sunah di Masjidil Haram. Umrah sunah dilakukan jemaah haji Indonesia menjelang puncak haji atau wukuf di Arafah.

Banyak jemaah haji Indonesia yang melakukan umrah sunah di Masjidil Haram. Cuaca panas Makkah yang bisa mencapai 45 derajat celcius tidak mengurangi semangat jemaah. Petugas haji Indonesia 24 jam mengawasi dengan menempatkan 35 petugas di Masjidil Haram

Reporter : Andryanto Wisnuwidodo

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News