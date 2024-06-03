...

Sosok Rima, Dokter Arab Saudi Keturunan Makassar yang Jadi Penghubung dan Melayani Jemaah Haji Indonesia

Andryanto Wisnuwidodo , Jurnalis · Senin 03 Juni 2024 20:30 WIB
Inilah Rima Abdusalam Bugis (29), dokter muda warga negara Arab Saudi yang mengabdikan dirinya melayani jemaah haji Indonesia di musim haji 2024.
 
Kehadiran dr Rima menjadi penghubung petugas haji Indonesia sangat penting. Kendati bukan Warga Negara Indonesia, Rima merasa senang bisa membantu petugas haji. 
 
Rima tetap telaten melayani jemaah Indonesia yang tiba di Tanah Suci. Dia membantu jemaah yang sakit, memeriksa paspor hingga mendorong kursi roda. Rima adalah dokter kandungan di Rumah Sakit King Fahad Jeddah. Rima masih memiliki darah Indonesia dari ayahnya asal Makassar.
 
Dokter Rima awalnya mendaftar menjadi petugas haji melalui Kementerian Kesehatan untuk menjadi tenaga kesehatan haji. Kehadiran Rima sangat membantu jika Petugas Penyelenggara Ibadah Haji jika ada masalah dengan pihak Arab Saudi
 
Reporter : Andryanto Wisnuwidodo 
Produser: Reza Ramadhan

