Mobil rawat jalan disiagakan petugas penyelenggara ibadah haji (PPIH) Arab Saudi saat menyambut kedatangan jemaah calon haji di Jeddah, Arab Saudi.

Mobil ini digunakan untuk mengantarkan calon jemaah haji yang sakit, mabuk udara, hingga kelelahan untuk dibawa ke klinik.

Sementara untuk jemaah calon haji yang kondisi kesehatannya memburuk akan dirujuk ke RS setempat.

Liputan: Ardianto Wisnu Widodo

