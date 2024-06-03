...

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Basuki Hadimuljono dan Raja Juli Jadi Plt

Raka Novianto, Jurnalis · Senin 03 Juni 2024 12:17 WIB
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe mundur. Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemberhentian dengan hormat Kepala 
 
Dengan mundurnya Bambang dan Dhony, Jokowi mengangkat Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebagai Plt Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni sebagai Wakil Kepala Otorita IKN.
 
Reporter: Raka Novianto 
Produser: Akira AW

(fru)

