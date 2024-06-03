Aksi bejat dilakukan seorang wanita berinisial R pada anaknya yang masih balita. Diketahui kejadian tersebut terjadi di Kecamatan Larangan, Kota Tangerang

Video aksi bejat wanita terhadap balita itu pun viral di media sosial. Dalam video, balita itu mendapat pelecehan seksual hingga mengaku kesakitan

Mirisnya, wanita berinisial R itu merupakan ibu kandung dari balita tersebut. Dari informasi terkini, saat ini pelaku sudah digelandang ke Mapolres Kota Tangsel

Kontributor: Nunung Purnomo

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News