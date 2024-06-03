...

Viral di Media Sosial! Ibu Muda Lecehkan Anak Laki-Laki Usia 2 Tahun Berujung Ditangkap

Nunung Purnomo, Jurnalis · Senin 03 Juni 2024 10:30 WIB
Aksi bejat dilakukan seorang wanita berinisial R pada anaknya yang masih balita. Diketahui kejadian tersebut terjadi di Kecamatan Larangan, Kota Tangerang 
 
Video aksi bejat wanita terhadap balita itu pun viral di media sosial. Dalam video, balita itu mendapat pelecehan seksual hingga mengaku kesakitan
 
Mirisnya, wanita berinisial R itu merupakan ibu kandung dari balita tersebut. Dari informasi terkini, saat ini pelaku sudah digelandang ke Mapolres Kota Tangsel
 
Kontributor: Nunung Purnomo 
Produser: Akira AW

(fru)

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

