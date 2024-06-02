...

Momen Timnas Irak Tiba di Bandara Soekarno Hatta, Tebar Senyum Hangat dan Sapa Pengunjung

Wiwie Heryani, Jurnalis · Minggu 02 Juni 2024 13:03 WIB
Timnas Irak tiba di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Minggu (2/6) siang. Timnas Irak tiba sekitar pukul 11.31 WIB dengan mengenakan jersey hitam. 
 
Kedatangan mereka sukses mencuri perhatian pengunjung yang ada di Bandara Soetta. Para pemain Timnas Irak tampak melempar senyum hingga berfoto bersama para pengunjung.
 
Usai meladeni para pengunjung, rombongan Timnas Irak bergegas menaiki bus menuju hotel.
 
Sebagai informasi, Timnas Irak akan bersua Timnas Indonesia di matchday kelima Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis (6/6). 
 
Reporter: Wiwie Heryani
Produser: Akira AW

(fru)

