Chaowalit Thongduang yang ditangkap di Indonesia ternyata ketua gengster nomor satu yang memiliki wilayah kekuasaan di Thailand. Dia kabur dari penjara dengan membunuh anggota polisi Thailand saat dibawa ke rumah sakit untuk pengobatan gigi.

Penangkapan terhadap Chaowalit merupakan bentuk kerjasama dengan pemerintahan Thailand. Penangkapan itu setelah Polri nerima red notice control.

Selama kabur dan bersembunyi di Indonesia Chaowalit berpura-pura bisu. Chaowalit juga sengaja menyamar dan menggunakan KTP palsu bernama Sulaiman.

Reporter: Irfan Ma'ruf

Produser: Reza Ramadhan

