Viral di media sosial ikan hiu tutul sepanjang kurang lebih 5 m muncul di perairan Teluk Jakarta. Persitiwa ini terekam kamera amatir pada Sabtu (1/6).

Kemunculan ikan hiu tutul tersebut sempat menjadi perhatian nelayan di kawasan Cilincing. Para nelayan di sekitar lokasi mengatakan dalam waktu 4 bulan belakangan ini sudah 4 hingg 5 kali hiu itu muncul di dekat kawasan nelayan.

Reporter: Rizki Faluvi

Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

