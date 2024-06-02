...

Seluruh Pengungsi Rohingnya di Aceh Barat Kabur dari Tempat Penampungan

Afsah, Jurnalis · Minggu 02 Juni 2024 09:00 WIB
Seluruh pengungsi Rohingya yang tinggal di tenda pengungsian melarikan diri. Lokasi di Komplek Kantor Bupati Aceh Barat, Aceh, Sabtu (1/6). 
 
Para pengungsi diduga kabur sekitar pukul 03.00-05.00 WIB. Petugas masih melihat para pengungsi sekitar pukul 01.00 WIB.
 
Pengungsi Rohingya yang kabur tersebut berjumlah 27 orang. Mereka meninggalkan pakaian hingga alas tempat tidur mereka di tenda pengungsian.
 
Sehari sebelumnya, Jumat (31/5), 16 pengungsi Rohingya juga kabur meninggalkan lokasi pengungsian.
 
Kontributor: Afsah 
Produser: Akira AW

(fru)

