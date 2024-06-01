PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menggelar pertunjukan tari tradisional asal Betawi dan Sunda di dalam perjalanan kereta cepat Whoosh, pada Sabtu ini (1/6/2024). Sebanyak 16 penari memainkan seni tarinya dibagi dalam 8 kereta menampilkan Tari Bajidor Kahot dan Kembang Selaras.

Pertunjukan tari tradisional itu diselenggarakan sebagai bagian dari memeriahkan Hari Lahir Pancasila yang tepat jatuh pada hari ini. Penampilan seni tari tersebut bekerja sama dengan Sanggar Gantari Gita Khatulistiwa yang menjadi naungan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta.

Produser : Febry Rachadi

Reporter : Muhammad Farhan

