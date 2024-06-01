Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2024 digelar di Blok Rokan, Riau, Sabtu (1/6/2024). Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertindak sebagai inspektur upacara.

Dalam amanatnya Jokowi mengatakan bahwa Pancasila bisa menjadi faktor untuk membebaskan Indonesia dari ketergantungan pihak asing.

Pemerintah harus menjamin kekayaan negara sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Pemerintah, katanya, juga harus aktif mengambil kembali aset-aset strategis bangsa.

Jokowi mengatakan bahwa Blok Rokan menjadi salah satu blok migas paling produktif di Indonesia. Dan pemerintah berhasil mengambil saham mayoritas keduanya.

Reporter: Raka Dwi Novianto

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

