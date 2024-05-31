...

Siswa SMPN 2 Batu Tewas Dikeroyok Temannya, Aksinya Direkam dan Dijadikan Status Medsos Pelaku

Deni Irwansyah, Jurnalis · Jum'at 31 Mei 2024 23:00 WIB
A A A
Seorang siswa SMPN 2 Kota Batu tewas usai dikeroyok temannya, ironisnya aksi pengeroyokan direkam dan dipasang sebagai status oleh para pelaku.Rizky Kurniawahyu Aditya meninggal setelah mengeluh sakit dibagian kepala, kemudian mendapatkan perawatan di RS Hasta Brata Kota Batu.
 
Sebelumnya, korban yang berpamitan belajar kelompok diantar ibunya.
 
Sementara, Pj Wali Kota Batu menyerahkan kasus pengeroyokan hingga meyebabkan korban tewas ini ke Polisi. Jenazah korban masih menjalani autopsi di RS Hasta Brata, sementara polisi masih mendalami kasus ini.
 
Kontributor: Deni Irwansyah

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini