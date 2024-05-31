Seorang siswa SMPN 2 Kota Batu tewas usai dikeroyok temannya, ironisnya aksi pengeroyokan direkam dan dipasang sebagai status oleh para pelaku.Rizky Kurniawahyu Aditya meninggal setelah mengeluh sakit dibagian kepala, kemudian mendapatkan perawatan di RS Hasta Brata Kota Batu.

Sebelumnya, korban yang berpamitan belajar kelompok diantar ibunya.

Sementara, Pj Wali Kota Batu menyerahkan kasus pengeroyokan hingga meyebabkan korban tewas ini ke Polisi. Jenazah korban masih menjalani autopsi di RS Hasta Brata, sementara polisi masih mendalami kasus ini.

Kontributor: Deni Irwansyah

