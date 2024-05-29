Di tengah keramaian Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, seorang dokter muda bernama Nouran Essam bersama tim medisnya bergerak aktif menyambut kedatangan jemaah haji Indonesia.

Nouran, relawan dari Klinik Sultan Abdullah, merasa panggilan tugasnya bukan hanya mengobati, tetapi juga mencegah penyakit melalui edukasi kesehatan.

Kondisi cuaca panas di kota Mekkah dan kualitas udara yang kurang baik menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi jemaah haji lansia dari Indonesia. Nouran merasa memiliki tanggung jawab besar terhadap kesehatan para jemaah.

Kontributor: Suhud Noor Fadli

