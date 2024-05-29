...

Cerita Dokter Nouran Essam, Penjaga Kesehatan Jemaah Haji di Bandara Jeddah

Suhud Noor Fadli, Jurnalis · Rabu 29 Mei 2024 13:00 WIB
Di tengah keramaian Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, seorang dokter muda bernama Nouran Essam bersama tim medisnya bergerak aktif menyambut kedatangan jemaah haji Indonesia.
 
Nouran, relawan dari Klinik Sultan Abdullah, merasa panggilan tugasnya bukan hanya mengobati, tetapi juga mencegah penyakit melalui edukasi kesehatan. 
 
Kondisi cuaca panas di kota Mekkah dan kualitas udara yang kurang baik menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi jemaah haji lansia dari Indonesia. Nouran merasa memiliki tanggung jawab besar terhadap kesehatan para jemaah. 
 
Kontributor: Suhud Noor Fadli 

Berita Terkait

