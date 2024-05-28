Suhu melonjak hingga 50 dC di Pakistan Senin (27/5), karena gelombang panas melanda wilayah Sukkur.

Gelombang panas diperkirakan akan terus berlanjut selama beberapa hari lagi. Para dokter merawat korban sengatan panas di rumah sakit di seluruh Pakistan.

Kamp bantuan didirikan sukarelawan untuk menyediakan air es bagi masyarakat Sukkur, dan warga mengatakan pemerintah tidak melakukan apa pun untuk membantu mereka.

Masyarakat berkumpul di Sungai Indus untuk menyelamatkan diri dari panas ekstrem. Warga terpaksa berendam di sungai setiap hari, karena listrik terputus dan AC tak berfungsi.

Departemen Meteorologi Pakistan mengatakan Pakistan akan alami suhu sangat tinggi jelang musim hujan. Gelombang panas disebabkan oleh perubahan iklim, bencana terbaru dalam beberapa tahun terakhir.

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News