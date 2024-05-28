...

Suhu Terpanas hingga 50 Derajat Celcius Landa Pakistan Selatan

Betty Usman, Jurnalis · Selasa 28 Mei 2024 23:32 WIB
A A A
Suhu melonjak hingga 50 dC di Pakistan Senin (27/5), karena gelombang panas melanda wilayah Sukkur.
 
Gelombang panas diperkirakan akan terus berlanjut selama beberapa hari lagi. Para dokter merawat korban sengatan panas di rumah sakit di seluruh Pakistan.
 
Kamp bantuan didirikan sukarelawan untuk menyediakan air es bagi masyarakat Sukkur, dan warga mengatakan pemerintah tidak melakukan apa pun untuk membantu mereka.
 
Masyarakat berkumpul di Sungai Indus untuk menyelamatkan diri dari panas ekstrem. Warga terpaksa berendam di sungai setiap hari, karena listrik terputus dan AC tak berfungsi.
 
Departemen Meteorologi Pakistan mengatakan Pakistan akan alami suhu sangat tinggi jelang musim hujan. Gelombang panas disebabkan oleh perubahan iklim, bencana terbaru dalam beberapa tahun terakhir.

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini