4 Tewas akibat Bakteri dalam Air Banjir yang Melanda Brazil Selatan

Betty Usman, Jurnalis · Selasa 28 Mei 2024 22:45 WIB
4 kematian akibat penyakit bakteri yang ditularkan melalui air terjadi di Brasil selatan, tempat air banjir perlahan surut, dan dinas kesehatan memperingatkan kemungkinan korban tambahan.
 
Sejak awal Mei, 1.000 kasus penyakit ditularkan melalui air telah dilaporkan dan 59 kasus terkonfirmasi. Banjir selama 2 minggu ini menewaskan 169 orang, dan 56 orang hilang, menurut pemerintah, Senin (27/5). 600 ribu orang terpaksa meninggalkan rumah mereka, termasuk puluhan ribu orang di penampungan.
 
Pakar kesehatan memperkirakan lonjakan penyakit menular, termasuk leptospirosis dan hepatitis B beberapa minggu setelah banjir, karena limbah tercampur ke dalam air banjir.
 
Bencana ini melanda lebih dari 80% kota di negara bagian tersebut dan merusak infrastruktur penting. 3.000 fasilitas kesehatan terkena dampaknya, menurut lembaga penelitian kesehatan pemerintah federal, Fiocruz.

(rns)

Berita Terkait

