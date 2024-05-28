...

Polisi Ciduk Pencuri Besi Pembatas Jalan di Jakarta Utara yang Viral di Media Sosial

Sofyan Firdaus, Jurnalis · Selasa 28 Mei 2024 21:00 WIB
Inilah video viral pencurian besi pembatas jalan di Jakarta Utara, Selasa (21/5/2024).
 
Tiga pelaku kedapatan membawa atau menguasai pagar pembatas jalan di Plumpang. Polsek Koja berhasil menciduk satu dari tiga pelaku. Dua pelaku masih dalam pengejaran atau DPO.
 
Polisi mengamankan barang bukti yaitu pagar besi pembatas warna hitam kuning.
 
Polisi mendapat bantuan dari warga sekitar dan tetangganya karena sudah merasa resah dengan tindakan pelaku selama ini. Uang hasil pencurian digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. 
 
Reporter : Sofyan Firdaus
Produser: Reza Ramadhan

(rns)

