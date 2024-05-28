...

Produser Film Vina: Sebelum 7 Hari Dilaporkan ke Polisi

Denhelmi Sajangbati, Jurnalis · Selasa 28 Mei 2024 20:31 WIB
Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia (Almi) mendatangi Bareskrim Polri untuk melaporkan produser film "Vina: Sebelum 7 Hari" yang viral di tengah masyarakat.
 
Bareskrim menyarankan kepada pihak pelapor untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan KPI. Hal ini untuk memperjelas ada dan tidaknya pidana di dalam proses pembuatan film layar lebar tersebut.
 
Pelapor sendiri menilai filem tersebut mengundang banyak polemik dan asumsi liar tentang penanganan proses hukum dan fakta yang ditayangkan.
 
