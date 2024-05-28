Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia (Almi) mendatangi Bareskrim Polri untuk melaporkan produser film "Vina: Sebelum 7 Hari" yang viral di tengah masyarakat.

Bareskrim menyarankan kepada pihak pelapor untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan KPI. Hal ini untuk memperjelas ada dan tidaknya pidana di dalam proses pembuatan film layar lebar tersebut.

Pelapor sendiri menilai filem tersebut mengundang banyak polemik dan asumsi liar tentang penanganan proses hukum dan fakta yang ditayangkan.

Reporter : Denhelmi Sajangbati

Produser: Reza Ramadhan

