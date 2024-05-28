...

Tawuran Kelompok Remaja di Duren Sawit Jakarta Timur, Gunakan Senjata Tajam dan Petasan

Rio Manik, Jurnalis · Selasa 28 Mei 2024 13:59 WIB
Aksi tawuran antar kelompok remaja kembali terjadi di Duren Sawit, Jakarta Timur. Dari rekaman video amatir, terlihat dua kelompok remaja ini saling serang.
 
Para pelaku nekat melakukan aksi tawuran di tengah ruas jalan raya hingga menggangu arus lalu lintas. Bahkan mereka bentrok dilengkapi dengan senjata tajam berukuran besar dan petasan.
 
Aksi tawuran ini diduga saling ejek antar kedua kelompok. Warga meminta agar petugas kepolisian melakukan penjagaan di jam rawan khususnya pada waktu malam hari.
 
Reporter: Rio Manik
Produser: Febry Rachadi

(fru)

