Aksi tawuran antar kelompok remaja kembali terjadi di Duren Sawit, Jakarta Timur. Dari rekaman video amatir, terlihat dua kelompok remaja ini saling serang.

Para pelaku nekat melakukan aksi tawuran di tengah ruas jalan raya hingga menggangu arus lalu lintas. Bahkan mereka bentrok dilengkapi dengan senjata tajam berukuran besar dan petasan.

Aksi tawuran ini diduga saling ejek antar kedua kelompok. Warga meminta agar petugas kepolisian melakukan penjagaan di jam rawan khususnya pada waktu malam hari.

