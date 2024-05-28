...

Banjir di Katingan Kalimantan Tengah Meluas, 6 Kecamatan Terdampak

Ade Sata, Jurnalis · Selasa 28 Mei 2024 10:40 WIB
Banjir masih merendam sejumlah wilayah di Katingan, Kalimantan Tengah. Salah satunya di Kecamatan Katingan Tengah, Selasa (28/5) pagi. 
 
Warga sulit beraktivitas dan tak bisa bekerja karena banjir memutus akses jalan utama. Warga memilih tetap bertahan di rumahnya sambil menunggu bantuan dari Pemda setempat. 
 
Data dari BPBD Katingan mencatat, banjir telah merendam ribuan rumah yang tersebar di 6 kecamatan. Rata-rata ketinggian air banjir mencapai 50 sentimeter hingga satu meter. 
 
Kontributor: Ade Sata 
Produser: Akira AW

(fru)

