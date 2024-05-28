Banjir masih merendam sejumlah wilayah di Katingan, Kalimantan Tengah. Salah satunya di Kecamatan Katingan Tengah, Selasa (28/5) pagi.

Warga sulit beraktivitas dan tak bisa bekerja karena banjir memutus akses jalan utama. Warga memilih tetap bertahan di rumahnya sambil menunggu bantuan dari Pemda setempat.

Data dari BPBD Katingan mencatat, banjir telah merendam ribuan rumah yang tersebar di 6 kecamatan. Rata-rata ketinggian air banjir mencapai 50 sentimeter hingga satu meter.

Kontributor: Ade Sata

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News