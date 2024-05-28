...

Bebas dari Rutan KPK, Hakim Agung Nonaktif Gazalba Saleh Pilih Bungkam

Denhelmi Sajangbati, Jurnalis · Selasa 28 Mei 2024 09:45 WIB
A A A
Hakim Agung nonaktif, Gazalba Saleh resmi keluar dari Rutan KPK, Senin (27/5). Gazalba Saleh tampak mengenakan topi serta masker putih yang menutupi wajahnya. 
 
Keluarnya Gazalba Saleh dari Rutan KPK itu pun sudah ditunggu oleh awak media. Namun, ia enggan memberikan jawaban dari sejumlah pertanyaan yang ditujukan kepadanya. 
 
Sebelumnya, Majelis Hakim Tipikor PN Jakpus menerima eksepsi yang diajukan Gazalba Saleh. Sidang kasus gratifikasi dan TPPU yang menjerat Gazalba itu tak lanjut ke tahap pembuktian pokok perkara. 
 
Reporter: Denhelmi Sajangbati 
Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini