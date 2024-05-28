Hakim Agung nonaktif, Gazalba Saleh resmi keluar dari Rutan KPK, Senin (27/5). Gazalba Saleh tampak mengenakan topi serta masker putih yang menutupi wajahnya.

Keluarnya Gazalba Saleh dari Rutan KPK itu pun sudah ditunggu oleh awak media. Namun, ia enggan memberikan jawaban dari sejumlah pertanyaan yang ditujukan kepadanya.

Sebelumnya, Majelis Hakim Tipikor PN Jakpus menerima eksepsi yang diajukan Gazalba Saleh. Sidang kasus gratifikasi dan TPPU yang menjerat Gazalba itu tak lanjut ke tahap pembuktian pokok perkara.

Reporter: Denhelmi Sajangbati

Produser: Akira AW

