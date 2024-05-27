Sahabat dekat almarhumah Vina, yakni Linda akhirnya muncul ke publik dan diperiksa polisi, Senin (27/5) malam.

Linda diperiksa terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki. Linda sendiri diketahui merupakan salah satu saksi kunci dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki.

Sebelumnya, Linda sempat menghilang setelah kisah tragis Vina diangkat ke layar lebar. Pemeriksaan linda juga berlangsung secara tertutup.

Reporter : Toiskandar

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

