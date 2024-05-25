Sopir bus yang membawa rombongan siswa SDN 1 Arisan Jaya, Kecamatan Cempaka, Kabupaten OKI Timur, Sumatra Selatan, hingga kini masih melarikan diri. Sopir tersebut kabur usai bus mengalami kecelakaan hingga menyebabkan dua orang tewas. Petugas kepolisian telah mendatangi rumah keluarga sopir bus, namun belum juga diketahui keberadaannya.

Kecelakaan bermula saat bus yang dikemudikan melaju dari arah Palembang menuju Lampung. Saat di TKP menabrak sebuah truk bermuatan pupuk yang sedang mengalami masalah mesin di depannya.

Akibat kecelakaan itu, 29 penumpang yang ada di bus, dua diantaranya meninggal dunia, dua mengalami luka berat, dan 19 orang luka ringan. Polisi mengimbau kepada sopir bus untuk segera menyerahkan diri karena perbuatannya.

