Kilang Pertamina Balikpapan Terbakar, Warga Ketakutan

Mukmin Azis, Jurnalis · Sabtu 25 Mei 2024 13:15 WIB
Kilang milik PT Kilang Pertamina Internasional di Balikpapan kebakaran pada Sabtu (25/5) pagi.
 
Berdasarkan informasi yang diperoleh, sebelum api berkobar terjadi letupan di area plant 1. Selanjutnya api berkobar hebat.
 
Sebanyak 8 unit armada kebakaran dari PT KPI RU V diterjunkan memadamkan api. Beruntung hujan deras turun dan membuat upaya pemadaman lebih cepat.
 
Belum ada keterangan dari Pertamina terkait penyebab kebakaran.
 
Banyak warga sekitar yang merasa ketakutan saat melihat muncul kobaran api. Pasalnya, sebelum terjadi kebakaran sempat terjadi kebocoran minyak yang melanda pemukiman.
 
Reporter: Mukmin Azis
Produser: Reza Ramadhan

Berita Terkait

