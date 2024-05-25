Ratusan rumah warga di pemukiman Kebon Pala, Jatinegara, terendam banjir Sabtu (25/5) pagi. Banjir yang merendam rumah warga ini berasal dari luapan Kali Ciliwung.

Banir merendam hingga setinggi hampir satu meter di wilayah paling terendah. Warga mengaku sudah mengamankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi.

Banjir sendiri diprediksi warga bisa berlangsung hingga sore nant. Jika banjir akan terus naik, warga bersiap-siap akan mengungsi ke tempat yang lebih aman.

Reporter: Rio Manik

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News