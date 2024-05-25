Unik! Seorang mak-mak, Nur Hasanah, membawa dagangannya lontong pecel dengan dibawa di atas kepala sambil naik motor, di Jember, Jawa Timur. Siapa sangka keunikannya tersebut mengundang warga untuk membeli dagangannya hingga selalu laris.

Nur Hasanah mengaku berdagangan dengan cara unik ini selama 20 tahun. Ia bahkan mampu berkeliling kampung dan desa sejauh 10 kilometer.

Kontributor: Bambang Sugiarto

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News