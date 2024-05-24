Presiden Jokowi membagikan ratusan sembako untuk warga di Istana Kepresidenan Yogyakarta, Jumat (24/5) sore.
Ratusan warga terutama pedagang, buruh gendong hingga penyandang disabilitas rela mengantre untuk mendapatkan sembako. Warga antusias mendapatkan bantuan yang berisi beras, minyak dan sejumlah kebutuhan sehari-hari.
Sebelumnya, Presiden Jokowi bersama keluarga menghabiskan libur panjang Waisak di Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta.
Kontributor: Gunanto Farhan
