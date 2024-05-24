...

Tekan Kecelakaan saat Libur Panjang, Petugas Gabungan Razia Kelayakan Bus Pariwisata di Sukabumi

Budi Setiawan, Jurnalis · Jum'at 24 Mei 2024 18:30 WIB
Untuk menekan angka kecelakaan saat libur Panjang di Kawasan wisata Sukabumi, Jawa Barat. Petugas gabungan melakukan Razia bus pariwisata dan angkutan umum yang dating ke Sukabumi
 
Dalam razia tersebut petugas menemukan surat uji KIR bus pariwisata yang kedaluwarsa. Petugas pun menindak bus pariwisata yang melanggar dengan tindakan tilang
 
Razia tersebut terus dilakukan petugas gabungan selama libur panjang seperti sekarang ini
 
Reporter : Budi Setiawan
Produser : Febry Rachadi

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

