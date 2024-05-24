Untuk menekan angka kecelakaan saat libur Panjang di Kawasan wisata Sukabumi, Jawa Barat. Petugas gabungan melakukan Razia bus pariwisata dan angkutan umum yang dating ke Sukabumi
Dalam razia tersebut petugas menemukan surat uji KIR bus pariwisata yang kedaluwarsa. Petugas pun menindak bus pariwisata yang melanggar dengan tindakan tilang
Razia tersebut terus dilakukan petugas gabungan selama libur panjang seperti sekarang ini
Reporter : Budi Setiawan
Produser : Febry Rachadi
(rns)
