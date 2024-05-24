Untuk menekan angka kecelakaan saat libur Panjang di Kawasan wisata Sukabumi, Jawa Barat. Petugas gabungan melakukan Razia bus pariwisata dan angkutan umum yang dating ke Sukabumi

Dalam razia tersebut petugas menemukan surat uji KIR bus pariwisata yang kedaluwarsa. Petugas pun menindak bus pariwisata yang melanggar dengan tindakan tilang

Razia tersebut terus dilakukan petugas gabungan selama libur panjang seperti sekarang ini

Reporter : Budi Setiawan

Produser : Febry Rachadi

