Didampingi Pengacara, Yasmine Ow Hadiri Sidang Cerai Perdana dengan Aditya Zoni

Selvianus Kopong Basar, Jurnalis · Rabu 22 Mei 2024 13:11 WIB
Sidang perdana cerai Aditya Zoni dan Yasmine Ow digelar pada Rabu (22/5). Sidang perdana tersebut digelar di Pengadilan Agama Cibinong. Sidang perdana cerai tersebut beragendakan mediasi.
 
Yasmine Ow dan pengacaranya Machi Ahmad hadir lebih dahulu. Aditya Zoni belum terlihat hadir di Pengadilan Agama Cibinong. Dalam kesempatan itu, Yasmine memakai hijab syari panjang berwarna hitam. 
 
Reporter: Selvianus Kopong Basar 
Produser: Akira AW

(fru)

