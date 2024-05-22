Sidang perdana cerai Aditya Zoni dan Yasmine Ow digelar pada Rabu (22/5). Sidang perdana tersebut digelar di Pengadilan Agama Cibinong. Sidang perdana cerai tersebut beragendakan mediasi.

Yasmine Ow dan pengacaranya Machi Ahmad hadir lebih dahulu. Aditya Zoni belum terlihat hadir di Pengadilan Agama Cibinong. Dalam kesempatan itu, Yasmine memakai hijab syari panjang berwarna hitam.

Reporter: Selvianus Kopong Basar

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News