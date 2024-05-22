Warung kopi di Mojokerto, Jawa Timur, menyajikan kopi pasir ala Turki. Lokasinya berada di jalur wisata Trawas.

Proses pematangan yang dilakukan dua kali, membuat rasa kopi di warung ini berbeda. Selain itu, warung ini juga mempunyai konsep warung ala tempo dulu.

Harga untuk secangkir kopi ala Turki ini Rp15 ribu untuk segelas kopi hitam atau kopi susu.

Kontributor: Solahuddin

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News