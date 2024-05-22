...

Sambut Waisak, Umat Buddha dan Biksu Larung 1.000 Lentera di Sungai Progo Magelang

Puji Hartono, Jurnalis · Rabu 22 Mei 2024 10:45 WIB
Ratusan biksu dan umat Buddha menggelar ritual dan melarung 1.000 lentera Pelita Purnama Sidhi di Sungai Progo Magelang, Jawa Tengah, Selasa (21/5) malam. 
 
Dalam ajaran Buddha, pelita merupakan simbol penerangan. Sedangkan tujuan dari larung pelita merupakan doa dan harapan. 
 
Sebelum prosesi ritual, para biksu dan umat Buddha membaca paritta suci
 
Kontributor: Puji Hartono 
Produser: Akira AW

(fru)

