Ratusan biksu dan umat Buddha menggelar ritual dan melarung 1.000 lentera Pelita Purnama Sidhi di Sungai Progo Magelang, Jawa Tengah, Selasa (21/5) malam.

Dalam ajaran Buddha, pelita merupakan simbol penerangan. Sedangkan tujuan dari larung pelita merupakan doa dan harapan.

Sebelum prosesi ritual, para biksu dan umat Buddha membaca paritta suci

Kontributor: Puji Hartono

Produser: Akira AW

