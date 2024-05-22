Ratusan biksu dan umat Buddha menggelar ritual dan melarung 1.000 lentera Pelita Purnama Sidhi di Sungai Progo Magelang, Jawa Tengah, Selasa (21/5) malam.
Dalam ajaran Buddha, pelita merupakan simbol penerangan. Sedangkan tujuan dari larung pelita merupakan doa dan harapan.
Sebelum prosesi ritual, para biksu dan umat Buddha membaca paritta suci
Kontributor: Puji Hartono
Produser: Akira AW
(fru)
