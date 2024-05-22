Bus yang mengangkut jemaah haji kloter I Jakarta diberangkatkan ke Makkah. Selanjutnya, rombongan tiba di Masjid Bir Ali untuk mengambil miqat.

Di Masjid Bir Ali, jemaah diberikan waktu maksimal 40 menit untuk melakukan niat ihram, salat sunah tahiyatul masjid dan ihram. Sedangkan bagi jemaah lansia dan disabilitas disarankan melakukan niat dan salat sunah di dalam bus.

Liputan: Suhud Noer Fadli

(rns)

