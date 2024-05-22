...

Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila di Sidang DKPP, Kuasa Hukum Korban: Bukti Kami Jauh Lebih Kuat

Muhammad Refi Sandi, Jurnalis · Rabu 22 Mei 2024 20:45 WIB
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari yang membantah seluruh pokok perkara dalam sidang dugaan kasus asusila terhadap panitia pemilihan luar negeri (PPLN). 
 
LKBH FKUI melalui kuasa Hukum korban, Aristo Pangaribuan menyebut bahwa itu merupakan hak dari teradu untuk defense. 
 
Aristo menantang untuk melihat yang lebih masuk akal nanti dalam sidang putusan DKPP. Aristo optimis permohonan pengadu akan dikabulkan didasari sejumlah bukti yang dinilai lebih kuat.
 
Reporter: Muhammad Refi Sandi

(rns)

