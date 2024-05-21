Berdiri sejak tahun 1978, rujak es krim Pak Nardi konon merupakan rujak es krim pertama yang ada di Yogyakarta.

Awalnya proses penjualan rujak dilakukan secara berkeliling kampung menggunakan gerobak. Namun sejak 2018 Pak Nardi dan istri memutuskan membuka warung.

Cukup dengan merogoh kocek Rp10 ribu per porsi, Anda bisa menikmati segarnya es krim Pak Nardi.

