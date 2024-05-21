...

Potret Kesetiaan Pasangan Suami Istri di Tanah Suci

Suhud Noor Fadli, Jurnalis · Selasa 21 Mei 2024 14:45 WIB
Beginilah aktivitas pasangan suami-istri Kapandi dan Indrawati jemaah haji asal Yogyakarta di Madinah, Arab Saudi. Sembari menjalankan ibadah, Kapandi selalu ditemani sang istri dengan sangat setia.
 
Meskipun sang suami dalam kondisi tak sempurna, Indrawati tak kenal lelah menuntun suami dengan kursi roda. Ia dengan telaten membantu segala kebutuhan suaminya.
 
Liputan: Suhud Noor Fadli dan Media Center Haji 2024

(fru)

