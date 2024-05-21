Ditresnarkoba Polda Metro Jaya mengungkapkan lokasi industri rumahan atau home industry pembuatan narkotika dan obat-obat keras.

Home industry berlokasi di Kampung Legok Rati Desa Tajur, Kecamatan Citeureup, Bogor, Jawa Barat. Lokasi disamarkan menjadi sebuah bengkel yang sulit dijangkau oleh kendaraan.

Total barang bukti yang disita dalam kasus tersebut yakni 2.500.000 tablet dengan rincian narkotika jenis PCC sebanyak 1.215.000 tablet, hexymer sebanyak 1.024.000 tablet, dan 210.000 masih didalami jenisnya.

Kontributor: Irfan Ma'ruf



