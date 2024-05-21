...

Polisi Bongkar Home Industri Narkoba di Bogor, 2,5 Juta Tablet Narkoba Berbagai Jenis Disita

Irfan Maruf, Jurnalis · Selasa 21 Mei 2024 22:00 WIB
Ditresnarkoba Polda Metro Jaya mengungkapkan lokasi industri rumahan atau home industry pembuatan narkotika dan obat-obat keras. 
 
Home industry berlokasi di Kampung Legok Rati Desa Tajur, Kecamatan Citeureup, Bogor, Jawa Barat. Lokasi disamarkan menjadi sebuah bengkel yang sulit dijangkau oleh kendaraan.
 
Total barang bukti yang disita dalam kasus tersebut yakni 2.500.000 tablet dengan rincian narkotika jenis PCC sebanyak 1.215.000 tablet, hexymer sebanyak 1.024.000 tablet, dan 210.000 masih didalami jenisnya.
 
