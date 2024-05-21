Wali Kota Depok Mohammad Idris membantah pencopotan spanduk Sekda Supian Suri oleh oknum Satpol PP. Sekda Kota Depok Supian Suri digadang-gadang akan maju Pilwalkot Depok 2024

Idris pun mengungkap tak hanya spanduk Supian Suri, spanduk Bacawalkot independen Baharuddin juga dicopot oleh Satpol PPkarena tidak berizin

Sebelumnya, Spanduk Sekda Kota Depok Supian Suri yang terpasang di dekat lokasi acara 'Ngubek Empang' di kawasan Cilodong, Kota Depok dicopot Satpol PP

Reporter: Muhammad Refi Sandi

(rns)

