Walkot M Idris Bantah Perintahkan Pencopotan Spanduk Bacawalkot Depok Supian Suri

Muhammad Refi Sandi, Jurnalis · Selasa 21 Mei 2024 21:31 WIB
Wali Kota Depok Mohammad Idris membantah pencopotan spanduk Sekda Supian Suri oleh oknum Satpol PP. Sekda Kota Depok Supian Suri digadang-gadang akan maju Pilwalkot Depok 2024
 
Idris pun mengungkap tak hanya spanduk Supian Suri, spanduk Bacawalkot independen Baharuddin juga dicopot oleh Satpol PPkarena tidak berizin
 
Sebelumnya, Spanduk Sekda Kota Depok Supian Suri yang terpasang di dekat lokasi acara 'Ngubek Empang' di kawasan Cilodong, Kota Depok dicopot Satpol PP 
 
