Para aktivis, penggiat HAM hingga korban pelanggaran HAM memajang sekitar 2.000 tengkorak dan 1000 kuburan di Jalan Diponegoro 72, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (21/5).

Aksi dilakukan untuk memperingati 26 tahun Reformasi serta napak tilas pelanggaran HAM era Orde Baru. Aksi teatrikal ini bercerita tentang kekerasan Orde Baru yang menurut berbagai literasi membantai lebih dari 500.000 jiwa

Aroma dupa juga tercium menyengat di lokasi, hal ini menambah suasana muram kasus pelanggaran HAM yang tak kunjung terselesaikan hingga saat ini. Pertunjukan teatrikal 2.000 tengkorak dan 1000-an kuburan akan digelar selama 3 hari mulai 21-23 Mei 2024.

Reporter: Giffar Rivana

