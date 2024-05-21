Kamera pengawas di Masjid Nurul Hidayah di Kawasan Plaju, Kota Palembang, merekam detik-detik seorang pria mencuri kotak amal
Dalam rekaman CCTV itu awalnya pelaku datang menggunakan sepeda lalu masuk ke dalam masjid. Pelaku kemudian keluar dari dalam masjid sembari membawa kotak amal yang dibungkus menggunakan kantong kresek warna hitam
Reporter : Muhammad David
Produser : Febry Rachadi
(rns)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow