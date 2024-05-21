...

Disdik DKI Jakarta Umumkan Pendaftaran Siswa Baru Sudah Dimulai

Denhelmi Sajangbati, Jurnalis · Selasa 21 Mei 2024 15:12 WIB
Dinas Pendidikan DKI Jakarta akan membuka pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara online. Penerimaan peserta sudah dapat mendaftarkan akun prapendaftaran PPDB sejak hari ini sampai 27 Mei 2024.
 
Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Budi Awaluddin di Kantor Dinas Pendidikan DKI Jajarta, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. 
 
Pihaknya telah menyiapkan kuota PPDB untuk SD sekira 95.633, SMP, 71.000, dan SMA 20.130 jiwa. Disdik DKI Jakarta juga telah menyiapkan jumlah PPDB bersama dengan kuota sebanyak 8.426 jiwa untuk sekolah swasta.
 
Mereka bisa langsung mendaftar ke sekolah tersebut secara gratis yang ditujukkan hanya bagi PPDB yang tidak mampu.
 
Reporter: Denhelmi Sajangbati
Produser: Febry Rachadi

