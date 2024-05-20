...

Jelang Idul Adha, Permintaan Arang Kayu Asem di Tuban Meningkat Drastis

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Senin 20 Mei 2024 10:15 WIB
Jelang Idul Adha, produsen arang kayu asem mengalami peningkatan pesanan. Salah satunya produsen di Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur
 
Permintaan pesanan terus berdatangan sejak sepekan terakhir ini. Jika biasanya permintaan arang kayu asem 6 ton per bulan. Jelang Idul Adha ini, permintaan melonjak hingga 9 ton per bulan. Untuk harga arang kayu asem dipatok Rp3.500 hingga Rp4.500 per kg
 
 
Kontributor: Pipiet Wibawanto 
Produser: Akira AW

(fru)

