Jelang Idul Adha, produsen arang kayu asem mengalami peningkatan pesanan. Salah satunya produsen di Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur

Permintaan pesanan terus berdatangan sejak sepekan terakhir ini. Jika biasanya permintaan arang kayu asem 6 ton per bulan. Jelang Idul Adha ini, permintaan melonjak hingga 9 ton per bulan. Untuk harga arang kayu asem dipatok Rp3.500 hingga Rp4.500 per kg

Kontributor: Pipiet Wibawanto

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News