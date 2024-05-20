Wali Kota Medan yang juga menantu Presiden Jokowi resmi mendaftar menjadi kader Partai Gerindra, Senin (20/5). Secara resmi Bobby pun mengisi formulir sebagai anggota partai dan langsung diterima serta diberikan kartu tanda anggota langsung oleh Ketua Partai Gerindra Sumut.

Bobby pun secara resmi mendaftar sebagai Calon Gubernur Sumatera Utara melalui Partai Gerindra. Bobby berharap DPP Gerindra merekomendasikannya untuk maju sebagai calon Gubernur Sumut.

Sebelumnya, Bobby dipecat oleh PDIP karena membelot dan tidak mendukung capres yang diusung PDIP.

Kontributor: Ahmad Ridwan Nasution

