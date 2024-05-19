Persib Bandung petik kemenangan telak 3-0 dari Bali United pada leg kedua semifinal Championship Series Liga 1 2023-2024, yang digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Sabtu (18/5/2024) malam.

Gol kemenangan Maung Bandung dicetak oleh Ciro Alves (31'), Febri Hariyadi (39'), dan Edo Febriansah (70')

Hasil tersebut membuat Persib menang agregat 4-1 dan lolos ke final Championship Series Liga 1 2023-2024.

