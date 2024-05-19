Eks Mensos, Idrus Marham melayat ke rumah duka Salim Said, Minggu (19/5). Lokasi di Jalan Redaksi Komplek Wartawan PWI, Cipinang, Jakarta Timur.

Ia menegaskan kalau almarhum merupakan sosok perpustakaan internasional berjalan. Salim Said memilki segudang ilmu namun ia tak pernah pelit berbagi.

Ia juga sempat dititipkan pesan berfikirlah secara objektif. Sebab jika tidak, pemikiran yang dihasilkan akan subjektif.

Reporter: Danandaya Arya Putra

Produser: Akira AW

(fru)

