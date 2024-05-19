...

Melayat ke Rumah Duka, Eks Mensos Idrus Marham Kenang Sosok Salim Said

Danandaya Arya Putra, Jurnalis · Minggu 19 Mei 2024 14:57 WIB
Eks Mensos, Idrus Marham melayat ke rumah duka Salim Said, Minggu (19/5). Lokasi di Jalan Redaksi Komplek Wartawan PWI, Cipinang, Jakarta Timur.
 
Ia menegaskan kalau almarhum  merupakan sosok perpustakaan internasional berjalan. Salim Said memilki segudang ilmu namun ia tak pernah pelit berbagi.
 
Ia juga sempat dititipkan pesan berfikirlah secara objektif. Sebab jika tidak, pemikiran yang dihasilkan akan subjektif.
 
Reporter: Danandaya Arya Putra
Produser: Akira AW

(fru)

